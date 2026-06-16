Аэропорт Чкалов временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты. Фото: пресс-служба аэропорта Чкалов

В международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Несмотря на ограничения, аэропорт продолжает работу с пассажирами. В терминале находятся сотрудники воздушной гавани и представители авиакомпаний, которые помогают пассажирам и консультируют по вопросам вылетов и прибытия рейсов.

Для пассажиров с детьми открыта комната матери и ребенка. В залах ожидания работают фонтанчики с питьевой водой, а также установлены зарядные стойки для мобильных устройств. Круглосуточно принимает посетителей медицинский пункт.

Кроме того, на территории аэропорта доступен бесплатный Wi-Fi, что позволяет пассажирам оставаться на связи и получать актуальную информацию о статусе рейсов. О сроках действия ограничений пока не сообщается.