Тротуар к Старо-Автозаводскому кладбищу проложили в Нижнем Новгороде

Тротуар около Старо-Автозаводского кладбища отремонтировали в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Автозаводском районе завершили ремонт тротуара, который соединил улицу Патриотов, ЖК «Смородина» и Старо-Автозаводское кладбище. Работы выполнили по просьбам местных жителей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как уточнили в районной администрации, часть тротуара была построена застройщиком жилого комплекса ещё в 2022 году, но люди просили продолжить его до ключевых точек и привести в порядок.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин вместе с жителями проверил качество выполненных работ. На строительство тротуара из городского бюджета направили 1,5 миллиона рублей по решению главы города Юрия Шалабаева. В районе высокая интенсивность транспорта, и ходить здесь без тротуара было небезопасно.

Начальник районного дорожного отдела Евгений Шалявин доложил, что ремонт полностью завершён. Специалисты демонтировали старое покрытие, подготовили основание из песка и щебня, уложили бортовой камень и заасфальтировали дорожку. Сейчас остаётся дождаться результатов лабораторной проверки асфальта.

Напомним, что в Нижнем Новгороде также ремонтируют дорогу на улице Кисловодской по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!». Всего в этом году по проекту реализуют шесть инициатив жителей, включая ремонт асфальта на территориях детских садов и лицея, а также благоустройство дорог в частном секторе.