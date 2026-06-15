Два нижегородских выпускника выбрали для сдачи ЕГЭ китайский язык. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области подвели итоги очередного дня основной волны ЕГЭ. В понедельник, 15 июня, выпускники сдавали географию, биологию и иностранные языки. Для проведения экзаменов в регионе были открыты 49 пунктов, которые посетили 4252 человека. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своем MAX-канале.

Самым востребованным иностранным языком среди нижегородских школьников по-прежнему остается английский. Его для сдачи выбрали 1680 выпускников. Вторым по популярности стал немецкий язык, который решили сдавать 19 человек.

Не обошлось и без редких экзаменационных дисциплин. Так, китайский язык выбрали всего два выпускника. Несмотря на растущий интерес к изучению китайского, на ЕГЭ этот предмет пока остается одним из самых редких в регионе.

По словам министра, экзамены прошли в штатном режиме. Нарушений со стороны участников не зафиксировано – в этот день не было ни одного удаления с экзаменов. Такой результат уже показывали ранее девятиклассники во время проведения ОГЭ. Теперь это достижение повторили и выпускники одиннадцатых классов.