3,5 млрд рублей добавят на модернизацию трамваев в Нижнем Новгороде. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На развитие трамвайной сети в Нижнем Новгороде направят дополнительные федеральные средства – расходы министерства транспорта Нижегородской области в 2026 году увеличат на 3,496 млрд рублей. Эти деньги пойдут на покрытие выросших затрат по концессионному проекту модернизации электротранспорта. Еще 223 млн рублей на те же цели выделит региональный бюджет в качестве софинансирования. Соответствующие изменения предварительно поддержал комитет по бюджету Законодательного собрания области, сообщает «Ъ-Приволжье».

Как пояснил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, дополнительное финансирование связано с существенным ростом цен на материалы, включая трамвайные рельсы. По его словам, проект стартовал еще в 2022 году и изначально оценивался в 50 млрд рублей, однако за прошедшие годы стоимость многих компонентов заметно выросла.

Сейчас работы находятся на высокой стадии готовности. В городе уже обновлено 115 километров трамвайных путей из запланированных 149 километров, закуплена большая часть нового подвижного состава. Впереди – приобретение нескольких вместительных трамваев, модернизация депо и тяговых подстанций.

Основную часть работ власти рассчитывают завершить в 2027 году. По словам Дениса Рябинина, Нижегородская область сегодня является одним из самых подготовленных участников федеральной программы обновления электротранспорта, что и позволило региону рассчитывать на увеличенную поддержку из федерального бюджета. Концессионером проекта выступает ООО «Экологические проекты».