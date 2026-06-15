«Торпедо» начнет новый сезон с четырех выездных матчей подряд. Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо».

Хоккейный клуб «Торпедо» объявил дату первого домашнего матча в новом сезоне КХЛ. На своем льду нижегородцы сыграют 14 сентября, а соперником станет казанский «Ак Барс». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Новый чемпионат для «Торпедо» начнется вдали от дома. Уже в первые дни сезона команде предстоит серьезное испытание – сразу четыре выездные встречи подряд.

Стартовый матч нижегородцы проведут 5 сентября в Москве против «Спартака». Затем команда отправится в Минск, где 7 сентября встретится с местным «Динамо». После этого «Торпедо» вновь сыграет в столице – 9 сентября соперником станет ЦСКА. Завершит выездную серию матч в Тольятти против «Лады», который состоится 11 сентября.

После насыщенного стартового отрезка команда вернется в Нижний Новгород, где уже 14 сентября проведет первую домашнюю игру сезона. В клубе призвали болельщиков заранее планировать поездки на выездные матчи и поддержать команду на старте регулярного чемпионата.

Полный календарь сезона КХЛ-2026/2027 будет опубликован 16 июня.