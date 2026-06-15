Евгений Люлин: «Важно, чтобы у каждого нижегородца была возможность защитить свои права, и люди знали, куда им обратиться»

Фото: Пресс-служба ЗСНО.

15 июня в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту. Депутаты заслушали информацию правительства региона о ходе реализации «дорожной карты» по правовому просвещению граждан и оказанию правовой помощи на территории области за 2025 год.

Как было отмечено на заседании, продолжается развитие Единого портала по правовому просвещению и оказанию правовой помощи pravovsem52.ru. За отчетный период на портале было размещено более 470 актуальных материалов, а сотрудниками Центра было проведено правовое консультирование более чем по 22 000 вопросов.

Особое внимание было уделено мероприятиям, направленным на повышение правовой грамотности молодежи. В 2025 году для студентов и школьников проведены тематические уроки и правовые конкурсы. Также ведется активная работа с социально незащищенными категориями граждан: организованы выезды «мобильного офиса», работают горячие телефонные линии, создано более 20 общественных приемных в муниципалитетах. Всего за 2025 год в региональных СМИ и социальных сетях по теме оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения вышло более 700 материалов.

«Мы видим, что системная работа по правовому просвещению приносит конкретные результаты, делает юридическую помощь доступнее и прозрачнее для каждого жителя региона. Важно, что акцент сделан не только на взрослых, но и на молодёжи, на повышении правовой культуры подрастающего поколения. Депутаты Законодательного Собрания будут и дальше держать этот вопрос на контроле. Важно, чтобы у каждого нижегородца была возможность защитить свои права, и люди знали, куда им обратиться», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Председатель комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков отметил, что депутаты внимательно следят за эффективностью реализации государственной политики в этой сфере.

«Отрадно, что в регионе продолжается развитие системы бесплатной юридической помощи. Расширение сети «мобильных офисов» и активная информационная работа позволяют оперативно решать проблемы жителей, особенно в отдаленных муниципалитетах. Мы будем продолжать мониторинг исполнения «дорожной карты» и вносить предложения по совершенствованию законодательства в целях дальнейшего повышения доступности правовой помощи», – заявил Владимир Паков.