Евгений Люлин принял участие в акции «Коробка храбрости»

Фото: Пресс-служба ЗСНО.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил Городскую детскую больницу №8 в Дзержинске и принял участие в акции «Коробка храбрости».

«В детский стационар горбольницы №8 Дзержинска пришел праздник. Вместе с депутатом Законодательного Собрания Юлией Гаревской, председателем Гордумы Викторией Николаевой, директором «Паруса» Андреем Куваевым в рамках акции «Единой России» подарил ребятам «Коробки храбрости». Вы бы видели, с каким восторгом дети брали в руки новые машинки, конструкторы, стрелялки! Игровая комната сразу стала самым популярным местом!» – написал в своем МАХ-канале Евгений Люлин.

«В педиатрическом отделении лечатся 26 пациентов. Самым маленьким 4 годика. Всем подарил книжки и раскраски, чтобы могли отвлечься от лечения. Взял с ребят слово, что не будут плакать и расстраиваться из-за уколов и капельниц. Обещали сдержать! Дружу с 8-й больницей много лет. Открывали здесь с «Пари НН» тематическую комнату отдыха, а с клубом «Химик» – столовую, оформленную в футбольном стиле. С тех пор они стали достопримечательностями больницы, сюда некоторые приходят как на экскурсию. Кстати, вспомнили с Андреем Куваевым, что именно здесь, в больнице №8, у нас когда-то родилась идея строить в детсадах Дзержинска многофункциональные мини-поля», – отметил Евгений Люлин.

«Сделать детей здоровыми – долг взрослых. Спасибо врачам, которые заботятся о малышах! И всем людям с добрым сердцем, кто в июне принесет в больницы свои «Коробки храбрости»!» – подчеркнул спикер регионального парламента.