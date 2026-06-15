В «Нижновэнерго» наградили победителей и призеров первого этапа Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети»

Фото: Дарья Петрова

Подведены итоги девятой Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети». Ее участниками стали ученики 8–10 классов. Проект направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, популяризацию инженерных и энергетических профессий, а также раннюю профориентацию школьников.

На первом этапе Олипиады свои знания по математике, физике и информатике продемонстрировали более 2,2 тыс. школьников из 20 субъектов Российской Федерации. Из них наибольшее количество участников отмечено в Нижегородской области (468 учеников), что в 4 раза больше по сравнению с 2025 годом.

Победителями 1 этапа стали:

Дробышева Елизавета Романовна

Витушкина Диана Денисовна

Ковалёв Николай Сергеевич

Чумакова Валерия Евгеньевна

Зайцева Мелина Христосовна

Булаев Иван Сергеевич

Агапов Артём Викторович

Ананьев Александр Дмитриевич

Полежаев Семён Денисович

Во второй этап, который включает практические кейсы по электроэнергетике и проверку творческих навыков, приглашены 33 участника из Нижегородской области, набравшие не менее 100 баллов суммарно по трем предметам и минимум 30 баллов по каждому из них. Финалом стала очная оценочная конференция для ребят, вошедших в топ рейтинга по итогам двух этапов.

Победители и призеры Всероссийской Олимпиады ПАО «Россети» в период с 08.08.2026 по 30.08.2026 году едут в ВДЦ Орленок на проектную смену. От филиала «Нижновэнерго» туда отправятся 3 призера:

Кулепетов Михаил Николаевич – 2 место;

Рукавишников Кирилл Андреевич – 2 место;

Ковалёв Николай Сергеевич – 3 место.

Директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров встретился с ребятами, побеседовал с ними о выборе будущей профессии и вручил школьникам дипломы и ценные подарки. Также для ребят была проведена познавательная экскурсия по современному технологичному Центру управления сетями (ЦУС) Нижегородского филиала.

«Я поздравляю вас с уже заслуженной победой и желаю не останавливаться на достигнутом, а постоянно двигаться вперед, совершенствоваться и стремиться к лучшим результатам! Надеюсь в будущем увидеть вас в нашем дружном коллективе энергетиков. Успехов вам в учебе и дальнейшей деятельности!» - обратился к ребятам директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.