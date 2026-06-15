Фото: тг-канал Михаила Клинкова

День России в Дзержинске отметили с 50-метровым флагом и вручением паспортов. Праздничные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха собрали горожан разных возрастов. Для дзержинцев выступили лучшие творческие коллективы, работали тематические мастерские и спортивные площадки.

Глава города Михаил Клинков вручил паспорта юным дзержинцам — Тимуру Афиногенову, Егору Пугину и Василисе Сахаровой (школа №2), Александре Ладыгиной (гимназия №38) и Алисе Митропольской (школа №13). В День России ребята получили главный документ гражданина страны. Градоначальник пожелал им гордиться своей страной и помнить, что будущее Дзержинска и всей России в их руках.

Кульминацией праздника стало развёртывание огромного 50-метрового флага России. Это сделали под песню «Мой край Россия» в исполнении Софьи Епишевой.

На мастер-классах участники с увлечением делали флажки «Сердце России», мастерили объёмные открытки, сувениры и наносили аквагрим в цветах триколора. На спортивных площадках дзержинцы активно играли в хоккей на траве и баскетбол.

День России в городе прошёл тепло и по-семейному.