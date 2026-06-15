Частный дом в Богородске загорелся после попадания молнии

Гроза стала причиной пожара в Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Грозовые фронты, пришедшие в Нижегородскую область, стали причиной серьёзного пожара в Богородске. Днём 15 июня на улице 1-я Рязанка загорелся частный жилой дом.

- К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений пламя уже охватило всю кровлю. Огонь распространился на площади 88 квадратных метров. Справиться с возгоранием удалось силами 16 специалистов МЧС, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Предположительная причина пожара — грозовые разряды. Спасатели напоминают: во время грозы лучше обесточить электроприборы и избегать нахождения у открытых окон.