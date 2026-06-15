20,5 млн рублей зарплаты помогли вернуть нижегородцам судебные приставы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Более 200 работников одного из заводов Нижнего Новгорода получили задержанную заработную плату благодаря действиям судебных приставов – общая сумма выплат составила около 20,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

В Ленинское районное отделение судебных приставов Нижнего Новгорода поступило 226 исполнительных документов о взыскании задолженности по зарплате. Все они были объединены в сводное исполнительное производство в отношении предприятия, занимающегося выпуском комплектующих.

Как выяснилось, завод задолжал своим сотрудникам порядка 20,5 миллиона рублей. Чтобы добиться исполнения обязательств перед работниками, судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находившиеся на расчетных счетах предприятия-должника.

Принятые меры позволили полностью погасить задолженность перед сотрудниками. Все причитающиеся выплаты были перечислены работникам в полном объеме, а исполнительное производство завершено в связи с фактическим исполнением требований.