Власти Нижегородской области опровергли слухи о нехватке топлива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области нет проблем с поставками топлива на сетевые автозаправочные станции, сообщает «Нижний сейчас» со ссылкой на региональное министерство энергетики и ЖКХ, комментируя появившиеся сообщения о возможных ограничениях на АЗС.

В ведомстве пояснили, что временное отсутствие отдельных видов топлива на конкретных заправках не говорит о дефиците в регионе. Такие ситуации могут возникать из-за особенностей логистики внутри отдельных компаний, которые самостоятельно организуют доставку топлива на свои станции.

По данным министерства, поставки бензина и дизельного топлива в Нижегородской области продолжаются в штатном режиме. Ситуация находится под постоянным контролем профильного ведомства.

Поводом для обсуждений стала информация об ограничениях, введенных на одной из автозаправочных станций в Дзержинске. На АЗС появилось объявление, согласно которому одному автомобилю отпускали не более 20 литров бензина. Для физических лиц лимит на дизельное топливо составил до 40 литров, а для юридических лиц – до 200 литров. Однако региональные власти подчеркнули, что этот случай не связан с общими поставками топлива в область.