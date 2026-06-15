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НовостиПроисшествия15 июня 2026 8:54

Суд оштрафовал админов паблика ВКонтакте за травлю нижегородского врача

Виновных обязали удалить недостоверные сведения и взыскали с них более 110 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Администраторы сообщества и автор анонимных публикаций выплатят компенсацию за порочащие высказывания.

Администраторы сообщества и автор анонимных публикаций выплатят компенсацию за порочащие высказывания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский врач смогла через суд добиться защиты своей чести, достоинства и деловой репутации после длительной кампании травли в социальных сетях. Детский невролог подала иск к администрации крупного сообщества во «ВКонтакте», где на протяжении долгого времени публиковались негативные сообщения о ней и членах ее семьи. Об этом сообщает MAX-канал «Бокал Прессека».

Судебное разбирательство продолжалось более года. В ходе процесса была проведена лингвистическая экспертиза, которая выявила в опубликованных высказываниях негативные оценки и признаки унижения личности врача и ее родственников.

По итогам рассмотрения дела суд обязал администрацию сообщества опровергнуть ранее размещенную информацию, признанную порочащей честь, достоинство и деловую репутацию медика. Кроме того, к ответственности привлекли не только администраторов паблика, но и автора анонимных публикаций, чью личность удалось установить.

С ответчиков взыскали более 110 тысяч рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда и судебные расходы. По словам врача, на этом финансовые обязательства нарушителей не заканчиваются. Она подчеркнула, что пользователи, скрывающиеся за фейковыми аккаунтами, также могут быть привлечены к ответственности за свои публикации в интернете.