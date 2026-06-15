2,4 млн рублей за несуществующий автомобиль перевел мошенникам житель Семенова. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Очередной жертвой онлайн-мошенников стал житель Семенова – 61-летний мужчина потерял 2 395 000 рублей, пытаясь приобрести автомобиль через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как установили сотрудники полиции, нижегородец искал машину с доставкой и нашел подходящее предложение на одном из сайтов. Перед сделкой он изучил информацию о продавце, ознакомился с отзывами и убедился, что компания выглядит надежной.

После общения с представителями агентства, которое якобы занималось покупкой и доставкой автомобилей из-за рубежа, мужчина перевел всю необходимую сумму в качестве оплаты. Однако после получения денег посредники перестали отвечать на звонки и сообщения. Автомобиль покупателю так и не доставили.

Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников и пытаются выяснить местонахождение похищенных средств.

Полицейские напоминают жителям Нижегородской области о необходимости проявлять особую осторожность при совершении дорогостоящих покупок через интернет и не переводить крупные суммы без надежных гарантий безопасности сделки.