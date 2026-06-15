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НовостиЗдоровье15 июня 2026 7:49

Путин присвоил почётное звание главному врачу нижегородского онкодиспансера

Наталья Белоглазова возглавляет учреждение с апреля 2026 года
Ирина ШВЫРКАЕВА
Путин присвоил почётное звание главному врачу нижегородского онкодиспансера Наталье Белоглазовой. Фото: тг-канал "Бокал прессека"

Путин присвоил почётное звание главному врачу нижегородского онкодиспансера Наталье Белоглазовой. Фото: тг-канал "Бокал прессека"

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» заместителю главного врача Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Наталье Белоглазовой. Об этом сообщает МИА «Стационар-пресс».

Стоит отметить, что совсем недавно Наталья Белоглазова была назначена главным врачом государственного автономного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Научно-исследовательский институт клинической онкологии «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»». Высокое государственное звание присвоено ей за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее в Нижегородской области государственными наградами и почётными званиями также были отмечены несколько ведущих медицинских специалистов региона.