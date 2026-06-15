324 многодетным семьям Нижегородской области вернули право на единое пособие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области многодетные семьи вновь начали получать единое пособие на детей после пересмотра ранее принятых решений – выплаты восстановили для 862 детей из 324 семей региона. Родителям назначено пособие в размере 50% прожиточного минимума на ребенка – в 2026 году это 8 634,5 рубля ежемесячно на каждого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ОСФР по Нижегородской области.

Перерасчет провели автоматически. Семьям, которые ранее получили отказ из-за незначительного превышения дохода, не пришлось заново подавать заявления. Все решения пересмотрели в беззаявительном порядке в соответствии с новыми правилами.

Уведомления о назначении выплат начали поступать жителям региона в личные кабинеты на портале госуслуг еще в конце мая. Там же можно проверить статус заявления и узнать информацию о начислениях.

Напомним, с 22 мая вступили в силу изменения в правилах предоставления единого пособия. Теперь многодетные семьи при продлении выплаты не теряют право на поддержку, если среднедушевой доход превышает установленный лимит не более чем на 10%.