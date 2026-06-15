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НовостиОбщество15 июня 2026 7:39

324 многодетным семьям Нижегородской области вернули право на единое пособие

После изменения правил выплаты вновь назначили на 862 детей
Евгения ФРОЛОВА
324 многодетным семьям Нижегородской области вернули право на единое пособие.

324 многодетным семьям Нижегородской области вернули право на единое пособие.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области многодетные семьи вновь начали получать единое пособие на детей после пересмотра ранее принятых решений – выплаты восстановили для 862 детей из 324 семей региона. Родителям назначено пособие в размере 50% прожиточного минимума на ребенка – в 2026 году это 8 634,5 рубля ежемесячно на каждого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ОСФР по Нижегородской области.

Перерасчет провели автоматически. Семьям, которые ранее получили отказ из-за незначительного превышения дохода, не пришлось заново подавать заявления. Все решения пересмотрели в беззаявительном порядке в соответствии с новыми правилами.

Уведомления о назначении выплат начали поступать жителям региона в личные кабинеты на портале госуслуг еще в конце мая. Там же можно проверить статус заявления и узнать информацию о начислениях.

Напомним, с 22 мая вступили в силу изменения в правилах предоставления единого пособия. Теперь многодетные семьи при продлении выплаты не теряют право на поддержку, если среднедушевой доход превышает установленный лимит не более чем на 10%.