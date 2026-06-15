Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию. Фото: Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова

Аэропорт Нижнего Новгорода продолжает принимать и отправлять самолеты, однако работа авиагавани сейчас ведется по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили, что из-за действующих ограничений возможны изменения в расписании рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

В аэропорту пояснили, что временные меры связаны с ограничениями на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. В связи с этим отдельные рейсы могут вылетать или прибывать позже запланированного времени.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о своих рейсах и следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта. Это позволит избежать лишних ожиданий и своевременно скорректировать планы поездки.

Напомним, утром 15 июня в Нижегородской области вновь был объявлен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее уведомление жители региона получили через систему РСЧС. Нижегородцев просят сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и в случае возникновения экстренных ситуаций обращаться по единому номеру 112.

На данный момент аэропорт Нижнего Новгорода продолжает работу, однако дальнейшее расписание будет зависеть от оперативной обстановки и решений профильных служб.