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НовостиЗдоровье15 июня 2026 5:53

Жителям Нижнего Новгорода разослали смс с рекомендацией кипятить воду

Подобные советы особенно актуальны в летний сезон
Ирина ШВЫРКАЕВА
Жителям Нижнего Новгорода разослали смс с рекомендацией кипятить воду.

Жителям Нижнего Новгорода разослали смс с рекомендацией кипятить воду.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 14 июня часть нижегородцев неожиданно получила уведомления на телефон, в которых содержался совет употреблять только кипячёную воду. Также рекомендовалось использовать её для гигиены полости рта и обработки продуктов питания. О массовой рассылке сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

Он отметил, что подобные советы в текущем сезоне очень своевременны, а кипячение воды приобрело особую актуальность.

Официальных комментариев от городских служб или ресурсоснабжающих организаций на данный момент не поступало.