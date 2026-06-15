Жителям Нижнего Новгорода разослали смс с рекомендацией кипятить воду.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 14 июня часть нижегородцев неожиданно получила уведомления на телефон, в которых содержался совет употреблять только кипячёную воду. Также рекомендовалось использовать её для гигиены полости рта и обработки продуктов питания. О массовой рассылке сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов в своём телеграм-канале.
Он отметил, что подобные советы в текущем сезоне очень своевременны, а кипячение воды приобрело особую актуальность.
Официальных комментариев от городских служб или ресурсоснабжающих организаций на данный момент не поступало.