18-километровая пробка образовалась на трассе М-7 в Нижегородской области

Огромная пробка образовалась на трассе М-7 в Нижегородской области. Фото: Яндекс.Пробки.

14 июня на федеральной трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области образовался гигантский затор. Дорожный коллапс растянулся на 18 километров, сообщают сервисы «Яндекс. Пробки».

Согласно комментариям и отметкам на картах, причиной аварии стало ДТП и дорожные работы, проводимые на данном участке.

Плотный поток машин тянется от села Работки почти до деревни Ветчак в Кстовском районе. На некоторых участках навигаторы фиксируют «бордовый» уровень загруженности — машины двигаются с минимальной скоростью или вовсе стоят. Водителям советуют искать альтернативные пути объезда или закладывать на поездку значительно больше времени.