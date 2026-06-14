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НовостиПроисшествия14 июня 2026 11:53

Грозы и град надвигаются на Нижегородскую область

Также синоптики передают сильный ветер
Ирина ШВЫРКАЕВА
Грозы и град надвигаются на Нижегородскую область.

Грозы и град надвигаются на Нижегородскую область.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Непогода надвигается на Нижегородскую область. По данным Гидрометцентра, 14 и 15 июня в регионе местами ожидаются грозы, сильные дожди, град, а также усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Нижегородские энергетики готовы оперативно реагировать на возможные последствия стихии. Для этого сформированы 194 аварийно-восстановительные бригады. Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам. На случай отключений подготовлены 235 резервных источников электроснабжения.

Если вы заметили оборванные провода линий электропередачи, ни в коем случае не приближайтесь к ним. Опасную находку нужно немедленно сообщить в энергокомпанию или МЧС. Соблюдение этой простой меры может спасти жизнь.

Накануне сильнейший ливень обрушился на Москву: там из-за стихии затопило улицы и даже торговые центры.