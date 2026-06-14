Пожар на мусорном полигоне на Бору локализован. Фото: АО «Ситиматик – Нижний Новгород»

Возгорание твёрдых коммунальных отходов на мусорном полигоне на Бору, произошедшее вечером 13 июня, локализовано. Об этом сообщили в компании «Ситиматик – Нижний Новгород», которой принадлежит объект.

Сообщение о пожаре поступило в 20:05. Благодаря оперативным действиям сотрудников и экстренных служб, огонь удалось быстро взять под контроль. Пострадавших нет, угрозы для жителей и окружающей среды не зафиксировано.

- Охрана станции вызвала пожарных сразу после обнаружения дыма. В тушении участвовали восемь единиц спецтехники. Площадь открытого горения составляла около 2,5 тысячи квадратных метров. Пожарные расчёты вместе с персоналом полигона занимались проливкой очагов на мусорных навалах, - рассказали в пресс-службе компании.

К семи утра 14 июня видимое пламя полностью ликвидировали. Сейчас ситуация находится под контролем. Для завершающих работ по рекомендации МЧС организована доставка грунта с площадки уплотнения «Городец» и переброска экскаватора — это повысит эффективность окончательной ликвидации возгорания.

Служба безопасности компании уже изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить возможные причины инцидента.