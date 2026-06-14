Нижегородские компании заработали 29,2 млрд рублей на продаже одежды и обуви. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские компании заработали 29,2 млрд рублей на продаже одежды и обуви. Таков общий объём отгруженной продукции лёгкой промышленности региона, сообщает Нижегородстат.

Отрасль представлена более чем 450 организациями и 720 индивидуальными предпринимателями, совокупный оборот которых достиг 37 млрд рублей. Доля лёгкой промышленности в обрабатывающем секторе области составила 1,3%.

По состоянию на начало 2026 года в регионе работали 455 профильных организаций. Из них 180 занимались текстильным производством, 235 — выпуском одежды, 40 — производством кожи и изделий из кожи.

Больше всего заработали текстильщики. Отгрузка в этом сегменте составила 13,1 млрд рублей, что на 27,2% больше, чем годом ранее. Производство одежды принесло 12,2 млрд рублей, рост составил 46,7%. Кожа и изделия из кожи добавили 3,9 млрд рублей, здесь прибавка оказалась на уровне 28,4%.

В натуральном выражении лидируют нетканые материалы — их выпущено 138,2 млн квадратных метров, что на 9,4% больше показателей 2024 года. Спецодежды сшили 8,5 млн штук (+19,7%), трикотажных изделий — 1,1 млн штук (+26,9%), обуви — 1,65 млн пар, но здесь зафиксировано небольшое снижение на 3,3%.

В отрасли занято более 8 тысяч человек, почти половина из них (4 459 человек) работает в производстве одежды. Инвестиции в основной капитал в 2025 году составили 192,4 млн рублей, причём более 63% этой суммы освоили предприятия по выпуску одежды.

За последние пять лет в регионе запущено современное производство готовых тканей мощностью 10,2 млн квадратных метров в год. В планах — создание текстильного кластера, который объединит предприятия по выпуску нитей и комбинат по глубокой переработке шерсти.

Коллектив Нижегородстата поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником и отметил значительный вклад отрасли в социально-экономическое развитие региона.