Нижегородцы могут получить премию «Совесть» за помощь детям. Фото: Российский детский фонд

Жители Нижегородской области вправе побороться за Международную гуманитарную премию имени Альберта Лиханова. Награду присуждают за развитие благотворительности в интересах детей. Учредителями выступают Российский детский фонд и Фонд Альберта Лиханова. В этом году конкурс пройдёт в третий раз, сообщают организаторы.

Как отметил председатель Российского детского фонда Дмитрий Лиханов, премия призвана поддержать тех, кому небезразлична чужая боль, а слово «совесть» для них не пустой звук. Ежегодно в оргкомитет поступают сотни заявок из большинства регионов страны. Среди кандидатов — педагоги, врачи, социальные работники, деятели культуры, военнослужащие, благотворители и волонтёры.

В прошлые годы лауреатами становились мать-героиня, воспитавшая более 80 приёмных детей Татьяна Сорокина, легендарный врач Валентин Дикуль, а также врач из ДНР Евгений Жилицын, прооперировавший более тысячи детей с огнестрельными и минно-взрывными травмами.

В 2026 году премию вручат в номинациях «Милосердие и забота», «Благотворительность», «Духовная защита», «Во имя мира и жизни», «Искусство ради добра». Также предусмотрена специальная премия по литературе и журналистике.

Обладатель гран-при за выдающиеся заслуги в защите детства получит статуэтку в виде слезы. Лауреатам вручат медали и памятные дипломы.

Заявки принимаются с 24 июня по 15 августа. Выдвигать кандидатов могут российские государственные и общественные организации, благополучатели, детские благотворительные фонды, в том числе из дружественных стран.

Имена лауреатов объявят к 13 сентября — в день рождения Альберта Лиханова. Церемония награждения пройдёт в Москве 14 октября, в день основания фонда.