Жительница Семёнова лишилась 9 тысяч рублей, поверив в легкий заработок. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В городе Семёнове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 51-летней местной жительницы. Женщина попалась на уловку интернет-аферистов, обещавших быстрый и лёгкий доход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Просматривая рекламу в сети, она наткнулась на заманчивое предложение о заработке через инвестиции. Высокая доходность без особых усилий заинтересовала женщину, и она решила попробовать. Действуя по инструкции с сомнительного сайта, потерпевшая перевела 9 тысяч рублей. Однако обещанной прибыли не дождалась, а доступ к аккаунту и связь с «брокерами» пропали.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Полиция в очередной раз призывает нижегородцев быть внимательными при выборе инвестиционных проектов. Не стоит доверять объявлениям с гарантиями высокого дохода за короткий срок. Легальные брокеры всегда зарегистрированы в реестре Банка России, а переводить деньги на личные карты или анонимные кошельки — рискованно. О любых подозрительных предложениях лучше посоветоваться с близкими или специалистами. Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите в полицию по телефонам 02, 112 или 102.