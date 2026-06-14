Локальные ливни пройдут в Нижегородской области 14-15 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Нижегородской области предупредили о сильных дождях 14 и 15 июня. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы местами по региону и областному центру ожидаются локально сильные осадки. Непогода сохранится ночью и днём 15 июня – экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.

Из-за обильных дождей повышается риск локальных подтоплений. Под угрозой находятся низинные участки, дороги, низководные мосты, опоры ЛЭП, линии связи и сельхозугодья. Также не исключены оползни и склоновые смывы. Спасатели прогнозируют рост числа ДТП, затруднения в работе транспорта и сбои в системе ЖКХ.