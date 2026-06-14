Аэропорт Нижнего Новгорода работает с ограничениями из-за угрозы БПЛА. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода ввели в ночь на 14 июня в связи с объявлением в регионе режима беспилотной опасности. Об этом сообщает Росавиация.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. При этом аэропорт продолжает обслуживать пассажиров: в здании работают сотрудники воздушной гавани и представители авиакомпаний, для пассажиров с детьми открыта комната матери и ребёнка, в залах ожидания установлены кулеры с водой, круглосуточно действует медпункт, доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi Fi.

Аналогичные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах Ярославля, Тамбова, Калуги, Костромы и ряде других городов. Ситуация находится на контроле оперативных служб.