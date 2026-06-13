Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 13 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области в ближайшие несколько часов. Соответствующее предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.

- Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области вечером 13 июня и ночью 14 июня, - говорится в сообщении. – В связи с этим советуем водителям снизить скорость, так как из-за такой погоды снижается видимость, размываются обочины и грунтовые дороги. Также дороги становятся более скользкими, из-за чего возникают заносы и скольжение.

По данным спасателей, в этот период лучше избегать низменных участков местности. В случае опасных ситуаций можно обратиться в экстренные службы по номеру телефона 112.