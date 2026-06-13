Режим повышенной готовности из-за паводка отменили в Нижнем Новгороде. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде отменили режим повышенной готовности из-за паводка. Данное постановление опубликовано на сайте городской администрации.

- Постановляю отменить с 21 мая режим повышенной готовности на территории городского округа Нижнего Новгорода, введенный постановлением от 3 апреля, - говорится в постановлении главы города Юрия Шалабаева. - Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Скалкина.

Напомним, режим повышенной готовности в городе был введен в преддверии паводка. Согласно документу, главы районных администраций должны были привести в готовность аварийные службы и при необходимости организовать круглосуточное дежурство руководителей и ответственных лиц.