Евгений Иванушкин рассказал о проблемах с финансированием ХК «Старт». ФОТО: ХК "Старт".

Первый Вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин рассказал о проблемах с финансированием ХК «Старт» в Нижнем Новгороде. Он сообщил об этом, отвечая на вопрос о перспективах строительства крытого стадиона в столице Приволжья.

- По Нижнему Новгороду скажу так – разговоры идут. Василий Иванович Суханов, который отвечает за нижегородскую команду, обещает, что дворец будет. Мы его очень ждем. Даже знаю, что есть проект. Обсуждаем с властями Нижнего Новгорода этот момент, - рассказал Евгений Иванушкин. - Но сейчас в Нижнем Новгороде есть проблемы с финансированием команды. Так что первоочередно решить вопрос об участии «Старта» в Чемпионате России, нежели постройка крытого ледового дворца.

Тем не менее, по словам Иванушкина, подобные стадионы планируется постепенно построить во всех регионах. Первые проекты уже находятся в заключительной стадии проектирования – они будут типовыми и модульными, построенными по аналогии со шведскими дворцами.