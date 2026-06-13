Пять автобусных маршрутов изменятся в Нижнем Новгороде 13 июня. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Нижнем Новгороде 13 июня изменится движение сразу пяти автобусов из-за проведения концерта группы «Руки вверх» (12+). Об этом сообщили в Центре развития транспортной системы.

Уже известно, что маршруты автобусов будут изменения из-за ввода ограничений на некоторых участках. Ограничения будут действовать с 14.00 до 23.59 13 июня 2026 года. На это время будет закрыто движение по Волжской набережной (на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской), по улице Бетанкура (от Волжской набережной до улицы Самаркандской и от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской в направлении Волжской набережной) Эти ограничения связаны с проведением массового мероприятия.

Перекрытия на дорогах повлияют на работу целого ряда автобусов. В частности, он коснутся маршрутов № 7, 18, 24, 74, 160. В направлении Канавинского моста они поедут по улицам Должанской и Керченской. А вот в обратном направлении путь следования автобусов не изменится.