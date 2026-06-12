Нижегородское метро продлит работу после концерта «Руки Вверх» в ночь на 14 июня. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородский метрополитен изменит режим работы в связи с крупным музыкальным мероприятием, которое пройдет вечером 13 июня на стадионе «Совкомбанк Арена». Для удобства зрителей работу подземки продлят до 00:30. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

В этот день на стадионе состоится концерт группы «Руки Вверх!» (12+) в рамках юбилейного тура «30 нам уже!». Ожидается, что шоу соберет большое количество зрителей, поэтому после концерта пассажиры смогут воспользоваться метро, чтобы быстрее добраться домой.

Согласно расписанию, с 17:30 до 18:30 поезда на Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линиях будут ходить с интервалом семь минут. С 18:30 до 20:00 движение организуют каждые пять минут. Такой же интервал сохранится и после завершения концерта – с 22:30 до полуночи.

После полуночи, с 00:01 до 00:30, поезда будут курсировать каждые десять минут. Продление работы метро позволит избежать скопления пассажиров и обеспечить комфортный выезд зрителей со стадиона после окончания праздничного шоу.