Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2026 16:20

20 юных нижегородцев получили свои первые паспорта в День России

Торжественная церемония прошла на Нижегородской ярмарке в рамках программы «Мы – граждане России!»
Евгения ФРОЛОВА
20 юных нижегородцев получили свои первые паспорта в День России.

20 юных нижегородцев получили свои первые паспорта в День России.

Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

В День России на Нижегородской ярмарке состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов. Главный документ гражданина страны получили 20 школьников из Нижнего Новгорода, Чкаловска, Шахуньи, Володарского, Варнавинского и Краснобаковского округов. Мероприятие прошло в рамках всероссийской программы «Мы – граждане России!» движения «Движение первых». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Паспорта подросткам вручили первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и заместитель начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Андрей Кнаус. Церемония прошла на главной сцене празднования Дня России и стала одним из самых трогательных событий дня.

Среди получателей паспортов – отличники, спортсмены, волонтеры, юные журналисты, а также победители и призеры всероссийских олимпиад и конкурсов. Обращаясь к ребятам, Андрей Гнеушев отметил, что именно молодому поколению предстоит участвовать в развитии страны и писать новые страницы ее истории.

Помимо паспортов школьникам вручили экземпляры Конституции России и памятные подарки. Всего в День России в Нижегородской области прошло 18 подобных церемоний, участниками которых стали более 200 человек.

За последние четыре года при поддержке правительства региона, «Движения первых» и областного управления МВД в торжественной обстановке свои первые паспорта получили уже более 10 тысяч школьников.