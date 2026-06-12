20 юных нижегородцев получили свои первые паспорта в День России. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

В День России на Нижегородской ярмарке состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов. Главный документ гражданина страны получили 20 школьников из Нижнего Новгорода, Чкаловска, Шахуньи, Володарского, Варнавинского и Краснобаковского округов. Мероприятие прошло в рамках всероссийской программы «Мы – граждане России!» движения «Движение первых». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Паспорта подросткам вручили первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и заместитель начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Андрей Кнаус. Церемония прошла на главной сцене празднования Дня России и стала одним из самых трогательных событий дня.

Среди получателей паспортов – отличники, спортсмены, волонтеры, юные журналисты, а также победители и призеры всероссийских олимпиад и конкурсов. Обращаясь к ребятам, Андрей Гнеушев отметил, что именно молодому поколению предстоит участвовать в развитии страны и писать новые страницы ее истории.

Помимо паспортов школьникам вручили экземпляры Конституции России и памятные подарки. Всего в День России в Нижегородской области прошло 18 подобных церемоний, участниками которых стали более 200 человек.

За последние четыре года при поддержке правительства региона, «Движения первых» и областного управления МВД в торжественной обстановке свои первые паспорта получили уже более 10 тысяч школьников.