Первый гастрофестиваль «За одним столом» открылся в парке «Швейцария». Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В День России в нижегородском парке «Швейцария» стартовал трехдневный гастрофестиваль «За одним столом». Новый для города проект объединил жителей, туристов и представителей ресторанной индустрии. Главным символом праздника стал 100-метровый гастрономический стол, за которым гостей знакомят с кулинарными традициями народов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Уже в первые часы после открытия фестиваль посетили несколько тысяч человек. Для гостей подготовили бесплатные дегустации, мастер-классы, спортивные активности, концерты и образовательные площадки. Более 30 шеф-поваров представляют свыше 300 блюд национальной кухни.

По словам директора парка Олега Шувалова, фестиваль стал одним из самых масштабных событий сезона и символично проходит в Год единства народов России. Организаторы отмечают, что идея такого проекта давно обсуждалась среди представителей ресторанного сообщества и получила поддержку городской администрации.

На площадке можно попробовать блюда из разных регионов страны. Среди участников – известные нижегородские рестораны и приглашенные гости из других субъектов России. Туристы и жители региона признаются, что фестиваль стал одним из самых ярких событий длинных выходных. Многие приехали сюда семьями, чтобы совместить прогулку по парку с дегустациями и культурной программой.

Гастрофестиваль продлится три дня и, как рассчитывают организаторы, может стать новой визитной карточкой Нижнего Новгорода.