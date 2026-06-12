Бастрыкин взял на контроль дело о проблемах жителей Тумботина. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после обращений жителей рабочего поселка Тумботино в Павловском округе Нижегородской области. Люди жаловались на целый комплекс проблем, которые, по их словам, годами остаются нерешенными, сообщили в информационном центре СК России.

Как отмечается в обращениях, жители поселка сталкиваются с серьезными трудностями при получении медицинской помощи. В местной больнице отсутствуют детское, родильное и хирургическое отделения, а также дежурные специалисты. Из-за этого людям приходится обращаться за помощью в другие населенные пункты.

Еще одной острой проблемой стала паромная переправа через Оку. В весенне-летний период она остается единственным способом сообщения с внешним миром, однако работает с перебоями и длительными интервалами между рейсами. Это создает дополнительные сложности для жителей, особенно в экстренных ситуациях.

Кроме того, люди жалуются на состояние дорог, ведущих к социальным объектам. По словам местных жителей, дорожное покрытие покрыто многочисленными ямами, что затрудняет движение транспорта и создает угрозу безопасности участников дорожного движения.

По данным регионального управления СК, по фактам, изложенным в обращениях, уже возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о предварительных результатах расследования и дальнейшей работе по решению озвученных проблем. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.