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НовостиОбщество12 июня 2026 14:12

Не стало заместителя директора Ботанического сада ННГУ Татьяны Хрыновой

Почти полвека своей жизни она посвятила развитию Ботанического сада
Евгения ФРОЛОВА
Не стало заместителя директора Ботанического сада ННГУ Татьяны Хрыновой.

Не стало заместителя директора Ботанического сада ННГУ Татьяны Хрыновой.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде скончалась заместитель директора Ботанического сада ННГУ имени Лобачевского Татьяна Хрынова. Коллеги и знакомые называют эту утрату невосполнимой для научного сообщества и самого Ботанического сада, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Татьяне Рудольфовне было 67 лет. Практически вся её профессиональная жизнь была связана с Ботаническим садом ННГУ. Здесь она проработала около 50 лет, занимаясь как научной деятельностью, так и организационной работой. Коллеги вспоминают её как человека, который одинаково успешно решал сложные задачи, поддерживал научные исследования и помогал сотрудникам в повседневной работе.

Помимо должности заместителя директора Ботанического сада, Татьяна Хрынова преподавала в Нижегородском государственном университете, работала на кафедре ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины, участвовала в образовательных программах и подготовке специалистов.

За годы работы она была отмечена благодарственными письмами администрации Нижнего Новгорода и руководства ННГУ. Многие нижегородцы знали её благодаря экскурсиям по Ботаническому саду, которые она проводила с искренней любовью к своему делу и редким умением увлечь слушателей.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Татьяны Рудольфовны.