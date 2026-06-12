Не стало заместителя директора Ботанического сада ННГУ Татьяны Хрыновой. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде скончалась заместитель директора Ботанического сада ННГУ имени Лобачевского Татьяна Хрынова. Коллеги и знакомые называют эту утрату невосполнимой для научного сообщества и самого Ботанического сада, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Татьяне Рудольфовне было 67 лет. Практически вся её профессиональная жизнь была связана с Ботаническим садом ННГУ. Здесь она проработала около 50 лет, занимаясь как научной деятельностью, так и организационной работой. Коллеги вспоминают её как человека, который одинаково успешно решал сложные задачи, поддерживал научные исследования и помогал сотрудникам в повседневной работе.

Помимо должности заместителя директора Ботанического сада, Татьяна Хрынова преподавала в Нижегородском государственном университете, работала на кафедре ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины, участвовала в образовательных программах и подготовке специалистов.

За годы работы она была отмечена благодарственными письмами администрации Нижнего Новгорода и руководства ННГУ. Многие нижегородцы знали её благодаря экскурсиям по Ботаническому саду, которые она проводила с искренней любовью к своему делу и редким умением увлечь слушателей.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Татьяны Рудольфовны.