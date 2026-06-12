Бастрыкин потребовал ускорить дело о расселении аварийного дома на Бору. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав жителей аварийного дома на улице Чапаева в поселке Неклюдово городского округа Бор. Поводом стало обращение местной жительницы, поступившее в Информационный центр СК России, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам заявительницы, дом, построенный более ста лет назад, находится в опасном состоянии. В здании разрушаются перекрытия и несущие конструкции, а инженерные сети давно изношены. Еще в 2021 году строение признали аварийным, однако его жильцы до сих пор не получили благоустроенные квартиры и продолжают жить в небезопасных условиях.

Как сообщили в ведомстве, уголовное дело по факту нарушения прав граждан расследуется следственным управлением СК России по Нижегородской области с августа 2024 года. В связи с затянувшимся расследованием Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Айрата Ахметшина представить доклад о причинах волокиты.

Кроме того, главе нижегородского управления СК поручено ускорить расследование, доложить о его итогах и сообщить о мерах, принимаемых для решения проблемы с расселением аварийного дома. Контроль за исполнением поручений взял на себя центральный аппарат Следственного комитета России.