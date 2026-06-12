62 урока безопасности: полторы тысячи юных нижегородцев узнали, как дружить с электричеством

Полторы тысячи юных нижегородцев узнали, как дружить с электричеством. Фото: Мазина Екатерина

С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» провели 62 урока по профилактике детского электротравматизма. Занятия охватили полторы тысячи учащихся школ и воспитанников детских садов во всех районах Нижегородской области и в Нижнем Новгороде.

В ходе уроков энергетики в доступной форме рассказали детям об основных правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов. Особое внимание было уделено опасности селфи рядом с линиями электропередачи, правилам обхода оборванных проводов, базовым мерам предосторожности при нахождении рядом с электроустановками.

Для закрепления полученных знаний участники получили тематические подарки от «Нижновэнерго».

Филиал призывает родителей регулярно напоминать детям правила поведения возле линий электропередачи и подстанций — это может спасти жизнь и сохранить здоровье.

Где найти больше информации:

- раздел «Электробезопасность» на сайте «Россети Центр»: https://www.mrsk-1.ru/customers/electrical-safety/

- страница Маши Лампочкиной в VK — полезные материалы по детской электробезопасности.