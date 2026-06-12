В Нижнем Новгороде иностранцам вручили разрешения на проживание в России. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Накануне Дня России в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония вручения разрешений на временное проживание иностранным гражданам. Документы получили двое граждан Германии, а также жители Болгарии и США. Работа проводится в рамках указа президента о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Разрешения новым жителям региона вручил заместитель начальника областного главка МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрей Кнаус. Он отметил, что получение разрешения на временное проживание является первым шагом на пути к виду на жительство и в дальнейшем – к российскому гражданству.

У каждого из получателей документа своя история. Один из граждан Германии, уроженец Казахской ССР, решил вернуться на родину своей матери. В России он создал семью и воспитывает дочь. Еще одна гражданка Германии переехала в страну вместе с родственниками. Ее семья уже получила необходимые документы, а сама девушка планирует работать в строительном бизнесе вместе с отцом. По ее словам, главным преимуществом жизни в России для нее стали чувство безопасности и уверенность в будущем ребенка.

Гражданин Болгарии живет в Нижнем Новгороде около десяти лет, воспитывает с супругой дочь и работает в строительной сфере. Гражданин США также обзавелся семьей в России и растит семилетнюю дочь.

После вручения документов сотрудники миграционного подразделения разъяснили иностранцам их права и дальнейший порядок оформления статуса. Завершилась церемония исполнением Государственного гимна России.