Врач из Сербии нашла призвание и работу в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уроженка Сербии Исидора Табак после окончания медицинского университета решила связать свою жизнь и карьеру с Нижегородской областью. Сегодня она работает детским травматологом в Кстовской центральной районной больнице и оказывает помощь маленьким пациентам. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Будущий врач родилась в Сербии, однако значительную часть детства провела в Ботсване. Высшее медицинское образование она получила в Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде. Именно во время учебы девушка определилась с дальнейшим профессиональным путем.

После получения диплома Исидора решила остаться в России и начать карьеру в Нижегородской области. Сначала она работала на Бору, а затем продолжила трудиться в Кстовской ЦРБ, где сейчас занимает должность детского травматолога.

История молодого специалиста стала еще одним примером того, как нижегородские вузы помогают иностранным студентам не только получить востребованную профессию, но и найти свое место в регионе. Для Исидоры Табак Нижегородская область стала территорией новых возможностей, где соединились образование, любимая работа и новая страница жизни.