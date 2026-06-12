2 года условно получила нижегородская чиновница после гибели ребенка под завалом. Фото: ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор должностному лицу по делу о халатности, которая привела к гибели ребенка - чиновницу признали виновной и приговорили к двум годам условно. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как установил суд, женщина отвечала за выявление объектов самовольного строительства. Однако опасное сооружение, возведенное без разрешения и находившееся в аварийном состоянии, долгое время оставалось вне поля зрения ответственных служб.

Трагедия произошла 9 августа 2025 года. Часть кирпичной постройки обрушилась, а бетонная плита упала на ребенка. От полученных травм он погиб на месте.

Суд пришел к выводу, что ненадлежащее исполнение должностных обязанностей стало одной из причин произошедшего. По итогам рассмотрения уголовного дела женщину признали виновной и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также установлен испытательный срок продолжительностью один год.