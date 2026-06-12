Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днём России. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил жителей города с Днём России. В своём обращении он назвал этот праздник главным государственным праздником страны и подчеркнул, что именно в этот день россияне особенно остро ощущают связь с историей, культурой и судьбой своей Родины. Об этом сообщили в пресс-службе администрация города.

По словам мэра, Россия – это не только огромная территория и богатое наследие, но прежде всего люди, которые своим ежедневным трудом делают страну сильнее и успешнее. Особые слова благодарности он адресовал нижегородцам, работающим в самых разных сферах – на производстве, в строительстве, образовании, здравоохранении, культуре и спорте.

Юрий Шалабаев отметил, что жители города продолжают лучшие традиции предыдущих поколений и вносят свой вклад в развитие страны. Он напомнил, что Нижний Новгород на протяжении многих лет остается одним из важнейших центров России, а его жители всегда отличались трудолюбием, ответственностью и преданностью своему делу.

В завершение глава города пожелал нижегородцам добра, благополучия и успехов во всех начинаниях. Он выразил надежду, что в каждом доме будут царить мир, согласие и уют, а совместными усилиями жители смогут и дальше укреплять и развивать свою малую родину и страну.