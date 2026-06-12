Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в цветах триколора в День России

Нижегородская телебашня засияет в цветах триколора в День России. Фото: Нижегородский филиал РТРС

В День России нижегородская телебашня предстанет перед жителями и гостями города в праздничном оформлении. Вечером 12 июня на самом высоком сооружении Нижнего Новгорода включат архитектурно-художественную подсветку. Световое шоу начнется в 21:30, сообщили в пресс-службе нижегородского филиала РТРС.

На гранях телебашни будет транслироваться динамическая видеокомпозиция в цветах российского флага. Кроме того, в оформлении используют элементы государственной и региональной символики. Одним из центральных элементов праздничной программы станут изображения двух известных кремлевских башен – Спасской в Москве и Дмитриевской в Нижнем Новгороде.

На медиафасаде также появится бегущая строка с надписью «12 июня – День России». Благодаря современной системе светодиодных пикселей и прожекторов телебашня может создавать масштабные световые композиции, которые хорошо видны из разных районов города.

Высота нижегородской телебашни составляет 196 метров. Она остается самым высоким сооружением города и входит в региональную сеть вещания Нижегородского филиала РТРС.