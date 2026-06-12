Владислав Атмахов наградил нижегородцев за помощь участникам СВО

Владислав Атмахов вручил награды активным жителям и волонтерам. Фото: НРО ЛДПР

В центре развития творчества «Созвездие» в Нижнем Новгороде состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню России. Об этом сообщил координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов.

Участниками торжества стали около 300 человек. Среди почетных гостей были депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, глава администрации Приокского района Михаил Шатилов и депутат городской Думы Ирина Молькова.

Почетные награды получили жители, поддерживающие участников СВО и социальные проекты. Фото: НРО ЛДПР

Главным событием праздника стала церемония награждения жителей, которые активно участвуют в общественной жизни, занимаются волонтерской деятельностью и реализуют значимые гражданские инициативы.

Владислав Атмахов вручил почетные знаки Законодательного собрания Нижегородской области «За служение людям» Сергею Кулагину и Александру Сидельникову. Также во время мероприятия были вручены медали ЛДПР «За помощь в СВО», знаки Почета ЛДПР и дипломы общественной премии «Созидатель».

Наград удостоились волонтеры, общественные деятели и активисты, которые помогают участникам специальной военной операции, поддерживают социальные проекты и участвуют в решении важных общественных задач.

Около 300 человек собрались на празднование Дня России в Приокском районе. Фото: НРО ЛДПР

Праздничную программу подготовили творческие коллективы ЦРТ «Созвездие». Для гостей прозвучали патриотические песни и были представлены танцевальные номера, посвященные истории, культуре и традициям России.

Обращаясь к участникам мероприятия, Владислав Атмахов подчеркнул, что единство общества и поддержка людей, которые своим трудом помогают другим и укрепляют страну, остаются важнейшими ценностями.