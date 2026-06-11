Жители Нижнего Новгорода пожаловались Бастрыкину на будущий логистический центр. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки после обращения жителей Нижнего Новгорода, которые выступили против строительства крупного логистического комплекса рядом с жилым микрорайоном и школой. Видеообращение горожан появилось в интернете и привлекло внимание федерального ведомства. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

По словам местных жителей, участок, где планируется разместить объект, ранее рассматривался для жилой застройки и создания зеленой зоны. Однако впоследствии территория получила промышленное назначение. Горожане утверждают, что развитие района происходит без учета их мнения, а необходимая социальная и транспортная инфраструктура до сих пор не создана.

Авторы обращения опасаются, что появление логистического комплекса приведет к увеличению потока грузового транспорта, ухудшению экологической обстановки и создаст дополнительные риски для безопасности детей, которые ежедневно посещают расположенную поблизости школу. По их словам, обращения в различные инстанции пока не принесли результата.

В настоящее время следственное управление СК России по Нижегородской области проводит процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о ее ходе и итогах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.