Более 13 млн квадратных метров жилья построили в Нижегородской области за 8 лет

Глеб Никитин встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным развитие жилищного строительства и модернизацию инфраструктуры региона. Особое внимание стороны уделили программе расселения аварийного жилья, созданию комфортной городской среды и строительству инженерных сетей в Дивееве. Об итогах встречи глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, с 2018 года в Нижегородской области введено более 13 миллионов квадратных метров жилья. Рекордным стал 2024 год: в регионе построили свыше двух миллионов квадратных метров, что на 16 процентов превысило плановые показатели.

Несмотря на непростую ситуацию в строительной отрасли, региону удается сохранять устойчивые темпы развития благодаря сформированному ранее градостроительному заделу. Еще одним важным достижением стало полное решение проблемы обманутых дольщиков. Этот вопрос был закрыт в 2024 году, а в 2025-м власти продолжили работу по защите прав граждан и предотвращению появления новых долгостроев.

Кроме того, совместно с Минстроем России продолжается обновление инженерной инфраструктуры Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Работы ведутся в рамках паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров».