МЧС предупредило нижегородцев о сильных дождях 11 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие часы в Нижнем Новгороде и по области ожидаются сильные дожди. Непогода обрушится в ближайшие 1-3 часа и затянется как минимум до вечера 11 июня. Об этом информирует МЧС со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС.

Из-за обильных дождей повышается риск локальных подтоплений. Под угрозой находятся низинные участки, дороги, низководные мосты, опоры ЛЭП, линии связи и сельхозугодья. Не исключены оползни и склоновые смывы.

Спасатели также прогнозируют рост числа ДТП, затруднения в работе транспорта и сбои в системе ЖКХ. Автомобилистов призывают снизить скорость: из-за плохой видимости, размокших обочин и скользкого покрытия возрастает риск заносов. Водителям советуют избегать низменных участков дороги.