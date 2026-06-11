В Дзержинске 507 школьников работают в трудовых бригадах. Фото: соцсети Михаила Клинкова

Лето для юных дзержинцев — это не только каникулы, но и возможность получить первый трудовой опыт, научиться работать в команде и заработать свои первые деньги. В этом году на базе всех 35 школ города организована работа лагерей дневного пребывания и подростковых трудовых бригад. Как отметил глава города Михаил Клинков, это важный социальный проект, который приносит реальную пользу и детям, и учебным заведениям.

Мэр посетил школу №70, где в трудовой бригаде работают 15 подростков. Ребята на позитиве, понимают ценность своего труда и знают, зачем пришли. Ученики наводят порядок в школе, помогают стелить линолеум и красить стены — и уже сегодня с гордостью показывают результаты своей работы.

Как доложила директор департамента образования Ольга Палеева, фронт работ школы определяют самостоятельно, исходя из реальных потребностей. Работа школьных бригад — серьёзное подспорье для учебных заведений. Ребята сортируют и принимают новые учебники, приводят в порядок пришкольные территории и кабинеты к 1 сентября. Всего в школах и Эколого-биологическом центре организована трудовая занятость 507 школьников.

Но лето — это прежде всего отдых. В каждой школе работают лагеря дневного пребывания, где дети занимаются по разным программам под присмотром педагогов. В школе №70 это лагерь «Непоседы»: в плане — посещение бассейна, кукольного и драматического театров.

Всего лагеря дневного пребывания действуют на базе 35 школ и 5 учреждений дополнительного образования. Их посещают 3 055 детей. Михаил Клинков выразил уверенность, что это лето запомнится школьникам как время настоящих открытий, дружбы и первых трудовых побед.