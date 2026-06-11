Роспотребнадзор назвал самые опасные по клещам районы Нижегородской области. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области продолжается сезон активности клещей. По данным на 11 июня, в медицинские учреждения после укусов этих насекомых обратились уже 3249 человек, среди которых 887 детей. Наиболее высокая обращаемость зарегистрирована в Бору, Дзержинске, Ветлужском и Павловском округах, а также в Автозаводском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Специалисты отмечают, что число обращений в этом году оказалось в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. При этом клещи продолжают представлять серьезную опасность для здоровья. В регионе уже зарегистрировано девять случаев иксодового клещевого боррелиоза. Все заболевшие заразились на территории Нижегородской области, диагнозы подтверждены лабораторно.

Чаще всего жители сталкивались с клещами на придомовых территориях – на них пришлось 36% всех случаев. Еще 35% укусов произошли на садовых и дачных участках. В лесах пострадали 15% обратившихся, а в парках и скверах – 11%.

С начала сезона специалисты исследовали более 4,5 тысячи клещей. У части из них выявили возбудителей опасных инфекций, включая боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и клещевой энцефалит. Для снижения рисков в регионе продолжается обработка территорий от клещей. Уже обработано свыше 3,4 тысячи гектаров, включая территории детских оздоровительных лагерей.

В Роспотребнадзоре напоминают: во время прогулок на природе важно использовать закрытую одежду и репелленты, а также регулярно осматривать себя, детей и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.