Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 13:49

Роспотребнадзор назвал самые опасные по клещам районы Нижегородской области

Уже более трех тысяч нижегородцев пострадали от укусов клещей
Евгения ФРОЛОВА
Роспотребнадзор назвал самые опасные по клещам районы Нижегородской области.

Роспотребнадзор назвал самые опасные по клещам районы Нижегородской области.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области продолжается сезон активности клещей. По данным на 11 июня, в медицинские учреждения после укусов этих насекомых обратились уже 3249 человек, среди которых 887 детей. Наиболее высокая обращаемость зарегистрирована в Бору, Дзержинске, Ветлужском и Павловском округах, а также в Автозаводском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Специалисты отмечают, что число обращений в этом году оказалось в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. При этом клещи продолжают представлять серьезную опасность для здоровья. В регионе уже зарегистрировано девять случаев иксодового клещевого боррелиоза. Все заболевшие заразились на территории Нижегородской области, диагнозы подтверждены лабораторно.

Чаще всего жители сталкивались с клещами на придомовых территориях – на них пришлось 36% всех случаев. Еще 35% укусов произошли на садовых и дачных участках. В лесах пострадали 15% обратившихся, а в парках и скверах – 11%.

С начала сезона специалисты исследовали более 4,5 тысячи клещей. У части из них выявили возбудителей опасных инфекций, включая боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и клещевой энцефалит. Для снижения рисков в регионе продолжается обработка территорий от клещей. Уже обработано свыше 3,4 тысячи гектаров, включая территории детских оздоровительных лагерей.

В Роспотребнадзоре напоминают: во время прогулок на природе важно использовать закрытую одежду и репелленты, а также регулярно осматривать себя, детей и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.