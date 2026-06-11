Средняя зарплата в Нижегородской области превысила 86 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В марте 2026 года средняя номинальная начисленная зарплата жителей региона составила 86 920 рублей. Это на 10,9% больше, чем в марте прошлого года. За первый квартал в целом среднемесячный заработок достиг 82 304 рублей, прибавив 10,5% в годовом выражении. Такие данные приводит Нижегородстат.

Реальная зарплата, то есть скорректированная с учётом инфляции, выросла на 4,9% по сравнению с мартом 2025 года.

Самые высокие зарплаты традиционно в узкоспециализированных отраслях. Лидирует производство лекарственных средств и медицинских материалов — там средний заработок составляет 183 487 рублей. На втором месте сфера информации и связи с показателем 168 744 рубля. Также свыше 141 тысячи рублей получают работники в производстве кокса и нефтепродуктов, а также в рыболовстве и рыбоводстве.

Денежные доходы на душу населения в первом квартале 2026 года сложились в размере 67 480 рублей. Реальные денежные доходы (с поправкой на цены) выросли на 2,4%, а реальные располагаемые доходы — то есть после вычета обязательных платежей — увеличились на 2,2%.