«Россети Центр и Приволжье» обеспечили дополнительной электроэнергией объекты культуры в Нижегородской области

Фото: Александр Томилов

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» выполнили технологическое присоединение объектов культуры в городе Дзержинске и Большеболдинском округе Нижегородской области.

В рамках договора с МАУК «Дворец культуры химиков» энергетики увеличили мощность объекта на 149 кВт до 0,6 МВт. Специалисты выполнили реконструкцию распределительных устройств 0,4 кВ в двух трансформаторных подстанциях, увеличив их пропускную способность, и заменили приборы учета.

Электроснабжение объекта культуры организовано по второй категории надежности — от двух независимых источников подачи электроэнергии. Такая схема позволяет в случае технологического нарушения оперативно перевести нагрузку на резервное оборудование и минимизировать перерывы электроснабжения.

Еще одним объектом, где энергетики выполнили работы по технологическому присоединению, стал музей-заповедник имени А.С. Пушкина. Специалисты заменили прибор учета электроэнергии, а на территории усадьбы в селе Львовка появилось наружное освещение. Присоединенная мощность объекта составила 15 кВт.

Технологическое присоединение объектов культуры к электрическим сетям позволяет создавать условия для их стабильной работы, сохранения культурного наследия и дальнейшего развития общественных пространств региона.